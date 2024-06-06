«Русская Медиагруппа» заключила соглашение о партнёрстве с РФС на площадке ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о партнёрстве «Русской Медиагруппы» и Российского футбольного союза.

Об этом сообщили в пресс-службе РМГ.

Подписи под документом поставили президент РФС Александр Дюков и член совета директоров «Русской Медиагруппы» певец Юрий Киселёв.

«Партнёрство с РФС имеет для «Русской Медиагруппы» большое значение. Мы давно включились в сотрудничество с ними, так что сегодняшнее подписание глобально ничего не меняет», — заявил Киселёв.

Со своей стороны, Дюков отметил, что РФС всегда стремится, чтобы все проводимые мероприятия становились яркими, праздничными событиями.

«Это объективные требования сегодняшнего медийного мира, а также необходимое условие для продвижения и популяризации футбола среди новой аудитории — в первую очередь молодёжной. В решении этой задачи в рамках соглашения нам будет оказывать поддержку «Русская Медиагруппа», — уточнил он.

В 2024 году медиагруппа уже выступала партнёром союза при организации матча Россия — Сербия, ток-шоу «Сильные вместе. Разговор со сборной», Всероссийского дня футбола, финала конкурса «Россия — футбольная страна», профессионального конкурса «Магнит футбола», а также гала-матча медийной сборной России и сборной ПМЭФ, который открыл спортивную программу форума.