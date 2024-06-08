Дегтярёв: в дальнейшем Спартакиады сильнейших будут проходить с участием белорусов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал о том, что белорусские спортсмены смогут принять участие в следующих Спартакиадах сильнейших, которые будут проходить в России.

«В дальнейшем Спартакиады сильнейших будут проходить с участием белорусских спортсменов. Наша задача — сделать так, чтобы национальные турниры стали более смотрибельными и интересными, чем некоторые международные форматы», — приводит слова Дегтярёва пресс-служба ПМЭФ.

Дегтярёв отметил, что формат будущих Спартакиад будет развиваться.

В феврале 2024 года белорусские спортсмены выступали на Спартакиаде сильнейших вне зачёта. На турнире в Мурманске они получали призовые.

Ранее Анна Сола сообщила, что сильно расстроилась из-за того, как к белорусам отнеслись на Спартакиаде сильнейших.