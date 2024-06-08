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Нагорный, Далалоян, Белявский и Мельникова вошли в состав сборной России на Игры БРИКС

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Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Ангелина Мельникова вошли в состав сборной России на предстоящие в России Игры БРИКС.
Нагорный, Далалоян, Белявский и Мельникова вошли в состав сборной России на Игры БРИКС
  • РИА Новости

В состав мужской команды вошли: Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Даниел Маринов, Сергей Найдин и Владислав Поляшов, а женской — Ангелина Мельникова, Мария Агафонова, Лейла Васильева, Елена Герасимова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина.

Вне конкурса в заявку попали: у мужчин — Илья Заика, Кирилл Прокопьев, Савелий Съедин и Алексей Усачев, у женщин — Виктория Листунова, а также Екатерина Андреева, Алёна Глотова и Кристина Шаповалова.

Один из заявленных гимнастов — Давид Белявский — накануне сообщил, что Игры БРИКС — это не альтернатива международным соревнованиям, поскольку это и есть международный турнир.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях примут участие около 5 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что Загитова станет послом Игр БРИКС в Казани.

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