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Красич: в РПЛ многое поменялось, поэтому в неё едет мало игроков из Европы

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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич в контексте рассуждений о выступлении красно-синих поделился мнением о том, почему футболисты из европейских чемпионатов не горят желанием перебираться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Красич: в РПЛ многое поменялось, поэтому в неё едет мало игроков из Европы
  • Gettyimages.ru

По мнению серба, в российском футболе произошло большое количество изменений. 

«В российском футболе многое поменялось, и поэтому не многие игроки из Европы сейчас едут в РПЛ. Даже с учётом этого ЦСКА при Федотове играл хорошо. Но всё равно мы понимаем, что такой клуб хочет быть первым в России, а все остальные на вторых и третьих местах», — сказал Красич Sport24

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