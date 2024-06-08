Красич: в РПЛ многое поменялось, поэтому в неё едет мало игроков из Европы
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По мнению серба, в российском футболе произошло большое количество изменений.
«В российском футболе многое поменялось, и поэтому не многие игроки из Европы сейчас едут в РПЛ. Даже с учётом этого ЦСКА при Федотове играл хорошо. Но всё равно мы понимаем, что такой клуб хочет быть первым в России, а все остальные на вторых и третьих местах», — сказал Красич Sport24.
Ранее Дюков заявил, что переход Сафонова в ПСЖ повлияет на имидж российского футбола.