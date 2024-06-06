Дюков: переход Сафонова в ПСЖ повлияет на имидж российского футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Безусловно, такой переход повлияет на имидж российского футбола. Но с другой стороны, для меня важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах», — цитирует Дюкова Sport24.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Валерий Карпин признался, что почувствовал радость, узнав о трансфере Сафонова в ПСЖ.