Ксения Шойгу: считает, что водный этап триатлона на Олимпиаде может быть отменён

Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу прокомментировала новость о том, что качество воды в реке Сене, где пройдёт часть Олимпийских соревнований, может не соответствовать нормальным показателям.

Шойгу подчеркнула, что обеспечение безопасности — один из приоритетов любых крупных соревнований, а вода на них всегда сдаётся на лабораторный анализ.

«По результатам становится ясно, будет ли введена водная дисциплина или она, возможно, будет проходить в другом месте. Для меня абсолютно очевидно, что мировая федерация, с которой у нас замечательные отношения, примет правильное решение. Если результаты не будут соответствовать установленным стандартам, то водный этап триатлона может быть отменён», — сказала она «Матч ТВ».

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды, однако организаторы Игр убеждают, что смогу провести её очистку.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию на Сене из-за сомнений в качестве воды.

Ранее Макрон подтвердил, что готов искупаться в Сене во время Олимпиады.