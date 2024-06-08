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Журналист Грандессо — о трансфере Сафонова: есть сомнения из-за того, что он русский

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Журналист издания La Gazzetta dello Sport Алессандро Грандессо поделился мнением о потенциальном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».
Журналист Грандессо — о трансфере Сафонова: есть сомнения из-за того, что он русский
  • РИА Новости

Грандессо отметил, что не очень хорошо знаком со стилем игры Матвея Сафонова. 

«Но, как мы узнали из L'Equipe, у Матвея будет шанс конкурировать с Доннаруммой и другим вратарём «ПСЖ» Тенасом. Также есть некоторые сомнения относительно того, что он русский. Возможно, из-за этого могут быть проблемы с трансфером», — сказал Грандессо «Спорт-Экспрессу».

По информации СМИ, вратарю запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. По этой причине его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Валерий Карпин признался, что почувствовал радость, узнав о трансфере Сафонова в ПСЖ.

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