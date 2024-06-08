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Безруков — о штрафе со стороны РФС: есть шутки за 300, а есть за 100 тысяч рублей

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Полузащитник «Рубина» Сергей Безруков впервые прокомментировал наказание, которое вынес комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) .
Безруков — о штрафе со стороны РФС: есть шутки за 300, а есть за 100 тысяч рублей
  • РИА Новости

«От себя я хочу сказать вам большое спасибо за поддержку, за тёплые слова, которые вы писали. Мне очень приятно, я всё читаю, большое спасибо. Раз уж я такой шутник, хочу рассказать вам ещё одну мою шутку из сольника: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч рублей», — сказал Берзуков на видео в YouTube-канале «Это футбол, брат»

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее Безруков был условно дисквалифицирован на 3 месяца за шутку про «денежки на карту».

 

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