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Цветков: Винер считает, что художественная гимнастика — мужской вид спорта

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Лучший спортсмен России сезона-2023/24 по художественной гимнастике Данил Цветков рассказал, как президент федерации Ирина Винер помогает мужской команде.

«Хочу выразить благодарность своим родителям, особенно маме — если бы не она, может быть, этого даже и не было». Ирина Александровна Винер оказывает нам большую поддержку — она очень помогает всей нашей команде и не говорит, что у нас это женский вид спорта. Она говорит, что это именно мужской вид спорта, и хочет его развивать», — цитирует Цветкова ТАСС.

Данил Цветков — чемпион России(2022) в упражнении с булавами, обладатель серебра в упражнении с гимнастической палкой и в групповых упражнениях в составе команды Республики Татарстан, обладатель бронзы в упражнении с кольцами. 

Ранее Винер заявила, что Алина Кабаева перевернула весь ход развития художественной гимнастики.

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