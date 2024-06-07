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Гуренко: россияне в матче с белорусами доминировали, забили красивые мячи и заслуженно победили

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Бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Гуренко поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды с Россией в Минске (0:4).

«Белорусы много позволяли россиянам. Футболисты сборной России — большие молодцы. Они провели очень качественный матч, доминировали всю игру, забили красивые мячи и заслуженно победили.

Мне понравилось движение российских игроков без мяча: как они открывались, переключались из обороны в атаку и предлагали себя за спину. В каждом эпизоде они были быстрее, поэтому и такой результат на табло», — заявил Гуренко в интервью RT.

Ранее сообщалось, что сборная России забила восемь мячей за два матча в 2024 году.

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