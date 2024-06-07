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Transfermarkt: в топ-6 самых дорогих игроков Примеры входят только игроки «Реала»

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Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов испанской Примеры по итогам июня.

Лидером списка стал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Трансферная стоимость игрока — €180 млн. На втором месте расположился его одноклубник Джуд Беллингем (€180 млн). Замыкает тройку лидеров ещё один футболист «сливочных» Федерико Вальверде (€120 млн).

Далее идут Родриго (€110 млн), Орельен Тчуамени (€100 млн) и Эдуарду Камавинга (€100 млн). Все трое защищают цвета мадридского клуба.

Напомним, что «Реал» является действующим победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что зарплата Килиана Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год.

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