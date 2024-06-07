Transfermarkt: в топ-6 самых дорогих игроков Примеры входят только игроки «Реала»

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов испанской Примеры по итогам июня.

Лидером списка стал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Трансферная стоимость игрока — €180 млн. На втором месте расположился его одноклубник Джуд Беллингем (€180 млн). Замыкает тройку лидеров ещё один футболист «сливочных» Федерико Вальверде (€120 млн).

Далее идут Родриго (€110 млн), Орельен Тчуамени (€100 млн) и Эдуарду Камавинга (€100 млн). Все трое защищают цвета мадридского клуба.

Напомним, что «Реал» является действующим победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что зарплата Килиана Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год.