Transfermarkt: в топ-6 самых дорогих игроков Примеры входят только игроки «Реала»
Лидером списка стал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Трансферная стоимость игрока — €180 млн. На втором месте расположился его одноклубник Джуд Беллингем (€180 млн). Замыкает тройку лидеров ещё один футболист «сливочных» Федерико Вальверде (€120 млн).
Далее идут Родриго (€110 млн), Орельен Тчуамени (€100 млн) и Эдуарду Камавинга (€100 млн). Все трое защищают цвета мадридского клуба.
Напомним, что «Реал» является действующим победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что зарплата Килиана Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год.