Боброва рассказала, как чуть не развелась с мужем из-за постановки совместного номера

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва рассказала о совместном номере с мужем-фигуристом Андреем Депутатом.

«Андрей всё-таки профессиональный фигурист, и я не сомневалась, что у нас всё получится. Хотя вот муж сейчас слушает наш разговор и комментирует: «Да мы чуть не развелись с тобой!» — заявила она.

Боброва подробно рассказала, почему у них с мужем возникли сложности во время постановки совместного номера.

«У нас разная техника катания, и с этим оказались сопряжены довольно большие сложности. При выборе вида, в котором мы с Андреем будем выступать в любителях, мы остановились на танцах на льду, а не на парном катании. Я понимала: в парном-то прыгну без проблем, да и любую поддержку сделаю. Но программа в целом вряд ли будет смотреться так же интересно и зрелищно, как это позволяют правила в танцах на льду. Андрей с моими доводами согласился, мы начали ставить, и я, как постановщик и танцор в прошлом, прилично размахнулась, забыв, что техника у Андрея всё-таки не танцевальная. Мне потребовалось время, чтобы это осознать и принять, и сразу стало работать легче», — добавила она.

Полностью интервью фигуристки читайте на сайте RT.

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