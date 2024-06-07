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Боброва: Чен собрал в своём катании всё то, к чему нужно стремиться каждому фигуристу

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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва объяснила, почему считает американца Нейтана Чена лучшим одиночником.

«На мой взгляд, он собрал в своём катании всё то, к чему нужно стремиться каждому фигуристу. Это и техническая составляющая, и хореографическая. Мне вообще всегда нравились программы Нейтана. Что бы он ни катал, за ним всегда было интересно наблюдать. Он не бегал по льду между сложными прыжками, все элементы всегда были хорошо вписаны. Из тех, кто катается сейчас, к Чену, на мой взгляд, наиболее приближен Адам Сяо Хим Фа. Когда он делает программу чисто, бросается в глаза, что человек катается не ради четверных прыжков, чтобы выиграть технической оценкой. К сожалению, Адам пока не слишком стабилен», — отметила Боброва.

Полностью интервью фигуристки читайте на сайте RT.

Ранее Боброва заявила, что эмоционально не готова работать в большом фигурном катании.

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