Боброва заявила, что эмоционально не готова работать в большом фигурном катании

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва объяснила своё нежелание работать в большом фигурном катании.

«Я как бы мысленно рисовала себе различные ситуации. Допустим, у меня есть спортсмен, с которым я работаю, вижу перспективу, вкладываю в человека своё время, эмоции, силы, а это нужно делать без остатка, если хочешь добиться максимального результата. Но в определённый момент по разным причинам вся эта работа может пойти насмарку. В том числе по независящим от меня причинам. И я поняла, что чисто эмоционально не готова к таким потерям», — заявила Боброва.

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Ранее Боброва рассказала об идее организовать серию Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей.