Боброва: мне было бы некомфортно находиться в статусе тренера профессионального спортсмена
«Мы с моим мужем Андреем Депутатом долго вынашивали идею открытия своей школы. Но я сразу сказала, что профессионалов тренировать не буду.
Почему? Слишком много знаю о том, как всё устроено в этом плане в профессиональном спорте. С чем-то я никогда внутренне не соглашалась, соответственно, мне было бы некомфортно находиться в статусе тренера, выводящего спортсмена на профессиональный уровень. Но при этом я всегда хотела тренировать. Вот и решила, что наша школа должна быть ориентирована именно на тех, кто любит кататься, а не на тех, кто рвётся во что бы то ни стало выиграть все золотые медали близлежащих соревнований», — рассказала она.
Полностью интервью фигуристки читайте на сайте RT.
Ранее сообщалось, что 74-летняя женщина вышла в финал первого Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей.