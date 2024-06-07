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Боброва: мне было бы некомфортно находиться в статусе тренера профессионального спортсмена

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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва рассказала об идеи организовать серию Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей.

«Мы с моим мужем Андреем Депутатом долго вынашивали идею открытия своей школы. Но я сразу сказала, что профессионалов тренировать не буду.

Почему? Слишком много знаю о том, как всё устроено в этом плане в профессиональном спорте. С чем-то я никогда внутренне не соглашалась, соответственно, мне было бы некомфортно находиться в статусе тренера, выводящего спортсмена на профессиональный уровень. Но при этом я всегда хотела тренировать. Вот и решила, что наша школа должна быть ориентирована именно на тех, кто любит кататься, а не на тех, кто рвётся во что бы то ни стало выиграть все золотые медали близлежащих соревнований», — рассказала она.

Полностью интервью фигуристки читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что 74-летняя женщина вышла в финал первого Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей.

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