Адвокат заявил, что у Сафонова пять дней для выплаты долгов по алиментам

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал то, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову установили запрет на выезд из России из-за неуплаты алиментов.

«В случае отказа от добровольного исполнения решения суда пристав возбуждает исполнительное производство. И если в пятидневный срок выплаты должником не производятся, то пристав вправе применить в качестве одной из мер ограничение на выезд за пределы государства», — цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

Напомним, футболисту запретили выезд из-за долга в размере 60 млн рублей. Его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Все детали трансфера Сафонова в ПСЖ уже согласованы. Отмечалось, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал проверить «злостного неплательщика алиментов» Сафонова.