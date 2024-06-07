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Месси — об участии в ЧМ-2026: будет зависеть от моей формы

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своём выступлении на чемпионате мира 2026 года.

«Это зависит от того, как я буду себя чувствовать, в какой буду форме. Стоит относиться к себе реалистично и знать, на высоте ли я, чтобы иметь возможность соревноваться», — цитирует Месси Infobae.

Напомним, что футболист является победителем чемпионата мира 2022 года в Катаре в составе сборной Аргентины. Тогда команда в серии пенальти взяла верх над сборной Франции. По итогам турнира Месси был признан лучшим игроком.

Ранее сообщалось, что Месси назвал «Реал» лучшей командой планеты.

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