Месси — об участии в ЧМ-2026: будет зависеть от моей формы
«Это зависит от того, как я буду себя чувствовать, в какой буду форме. Стоит относиться к себе реалистично и знать, на высоте ли я, чтобы иметь возможность соревноваться», — цитирует Месси Infobae.
Напомним, что футболист является победителем чемпионата мира 2022 года в Катаре в составе сборной Аргентины. Тогда команда в серии пенальти взяла верх над сборной Франции. По итогам турнира Месси был признан лучшим игроком.
Ранее сообщалось, что Месси назвал «Реал» лучшей командой планеты.