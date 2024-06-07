Артур признался, что опасался холода в России при переходе в «Зенит»

Бразильский футболист «Зенита» Артур рассказал, чего опасался при переезде в Россию.

«Знал, что Россия очень большая и что она далеко от Бразилии. Слышал о холоде. Немного опасался, что холодно в России всегда! Но зенитовские бразильцы убедили меня, что это не так», — цитирует Артура Metaratings.

В сезоне-2023/24 бразилец провёл за команду 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» установил рекорд по выручке от проведения матчей.