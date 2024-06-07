RT в Telegram
Подпишись

Артур признался, что опасался холода в России при переходе в «Зенит»

Короткая ссылка
Бразильский футболист «Зенита» Артур рассказал, чего опасался при переезде в Россию.

«Знал, что Россия очень большая и что она далеко от Бразилии. Слышал о холоде. Немного опасался, что холодно в России всегда! Но зенитовские бразильцы убедили меня, что это не так», — цитирует Артура Metaratings.

В сезоне-2023/24 бразилец провёл за команду 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» установил рекорд по выручке от проведения матчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить