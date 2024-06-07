Чернышенко заявил, что Россия выплатит членский взнос WADA

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия выплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«В 2006 году РФ ратифицировала конвенцию (о борьбе с допингом в спорте. — RT), поэтому, как и другие её участники, обязана платить ежегодные взносы. Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

В конце октября 2023 года министр спорта РФ заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства, однако она не согласна с суммой в силу того, что государство больше не является членом Совета Европы. Позже в Минспорте рассказали о проблемах с выплатой ежегодного взноса в WADA.

Ранее сообщалось, что США и Россия имеют большую задолженность перед WADA по взносам за 2024 год.