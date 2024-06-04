RT в Telegram
Подпишись

США и Россия имеют большую задолженность перед WADA по взносам за 2024 год

Короткая ссылка
США и Россия имеют наибольшую задолженность перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за 2024 год.

По состоянию на конец мая текущего года Россия не уплатила задолженность на сумму 1 335 860 долларов. Наибольшую сумму долга за текущий год имеют США — 3 624 983 доллара. Также Россия имеет задолженность за прошлый год в размере 1 267 023 долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

В конце октября 2023 года министр спорта РФ заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства, однако она не согласна с суммой в силу того, что государство больше не является членом Совета Европы. Позже в Минспорте рассказали о проблемах с выплатой ежегодного взноса в WADA.

Ранее в WADA сообщили, что поддерживают контакты с Россией с целью получения взноса за 2023 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить