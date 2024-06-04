США и Россия имеют большую задолженность перед WADA по взносам за 2024 год

США и Россия имеют наибольшую задолженность перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за 2024 год.

По состоянию на конец мая текущего года Россия не уплатила задолженность на сумму 1 335 860 долларов. Наибольшую сумму долга за текущий год имеют США — 3 624 983 доллара. Также Россия имеет задолженность за прошлый год в размере 1 267 023 долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

В конце октября 2023 года министр спорта РФ заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства, однако она не согласна с суммой в силу того, что государство больше не является членом Совета Европы. Позже в Минспорте рассказали о проблемах с выплатой ежегодного взноса в WADA.

Ранее в WADA сообщили, что поддерживают контакты с Россией с целью получения взноса за 2023 год.