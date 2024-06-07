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Черчесов — о предложениях: звонили из Лондона, сказали, что в Марокко разыскивают

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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о предложениях о работе.

«Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко разыскивают. Может, мои бывшие футболисты порекомендовали», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

О назначении Черчесова в сборную Казахстана стало известно 3 июня. Напомним, что специалист работал в сборной России с 2016 по 2021 год. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020. Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».

Ранее Черчесов назвал Глушенкова и Тюкавина лучшими футболистами сезона в РПЛ.

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