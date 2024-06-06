Митрофанов: в УЕФА оценивают, что по уровню развития судейства и системы VAR РФС находится в топ-10

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия входит в топ-10 стран по развитию судейства и VAR.

«Важный момент. В УЕФА оценивают, что по уровню развития судейства и системы VAR РФС находится в первой десятке стран», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Он отметил, что за последний год система стала функционировать лучше, но в РФС понимают, что обучающие мероприятия должны приводить к постоянному улучшению работы VAR.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями о VAR на фоне возможного введения тренерских запросов в футболе.