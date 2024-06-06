Андреева — о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос»: у меня весь матч были проблемы

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Я могла играть лучше, делала очень много ошибок, которые обычно не делаю. Соперница играла прекрасно, показала прекрасный уровень, она была в полуфинале по праву. А у меня весь матч были проблемы. Я ещё несколько дней точно буду расстроена, но, например, финал точно буду смотреть», — приводит слова Андреевой Sports.

В полуфинале она проиграла итальянке Ясмин Паолини со счётом 3:6, 1:6.

В финале Паолини сыграет с полькой Игой Свёнтек.

Ранее сообщалось, что Андреева станет 23-й ракеткой мира по итогам выступления на «Ролан Гаррос».