Главный тренер сборной Белоруссии: отстранение России — нехорошо для всей Европы

Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер высказался об отстранении России от международных турниров.

«Это, конечно, нехорошо, ситуация непростая. Это нехорошо для меня, для России и для всей Европы, но моё мнение ничего не изменит. В европейских турнирах должны участвовать все сборные», — приводит слова Феррера Sport24.

Товарищеский матч между Белоруссией и Россией состоится 7 июня в Минске и начнётся в 20:00 мск.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Карпин поделился мнением о товарищеском матче с командой Белоруссии.