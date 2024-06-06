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Главный тренер сборной Белоруссии: отстранение России — нехорошо для всей Европы

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Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер высказался об отстранении России от международных турниров.
Главный тренер сборной Белоруссии: отстранение России — нехорошо для всей Европы
  • Gettyimages.ru

«Это, конечно, нехорошо, ситуация непростая. Это нехорошо для меня, для России и для всей Европы, но моё мнение ничего не изменит. В европейских турнирах должны участвовать все сборные», — приводит слова Феррера Sport24.

Товарищеский матч между Белоруссией и Россией состоится 7 июня в Минске и начнётся в 20:00 мск.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Карпин поделился мнением о товарищеском матче с командой Белоруссии.

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