Миранчук: всегда мечтал что-то выиграть в Европе, удалось войти в историю

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о победе в Лиге Европы.

«Победа в Лиге Европы? Рано говорить об изменениях внутри. Всегда мечтал что-то выиграть в Европе, удалось войти в историю. Пока внутренних изменений нет, наверное, ещё рано», — приводит слова Миранчука Sport24.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту», сумел забить четыре гола и отдать 12 голевых передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.

22 мая «Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.

Ранее Миранчук рассказал, что его главным трофеем в карьере является кубок Лиги Европы.