Карпов: Селихов может перейти в махачкалинское «Динамо»
- РИА Новости
Как сообщает журналист Иван Карпов, игрок общался с президентом клуба Гаджи Гаджиевым и обсуждал возможный трансфер.
Отмечается, что «Спартак» хочет, чтобы Селихов остался в клубе, но ситуация может поменяться, если московский клуб подпишет контракт с Евгением Латышонком из «Балтики».
В прошлом сезоне Селихов сыграл за команду 11 матчей, четыре из которых отстоял на ноль. Его контракт с красно-белыми действует до июня 2025 года.
Ранее Зобнин назвал неудачным прошедший сезон для «Спартака».