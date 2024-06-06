Карпов: Селихов может перейти в махачкалинское «Динамо»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов может перейти в махачкалинское «Динамо».

Как сообщает журналист Иван Карпов, игрок общался с президентом клуба Гаджи Гаджиевым и обсуждал возможный трансфер.

Отмечается, что «Спартак» хочет, чтобы Селихов остался в клубе, но ситуация может поменяться, если московский клуб подпишет контракт с Евгением Латышонком из «Балтики».

В прошлом сезоне Селихов сыграл за команду 11 матчей, четыре из которых отстоял на ноль. Его контракт с красно-белыми действует до июня 2025 года.

Ранее Зобнин назвал неудачным прошедший сезон для «Спартака».