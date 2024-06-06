Тренер Андреевой: у этой девочки нет потолка

Чемпионка Уимблдона и тренер 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес высказалась о своей подопечной.

«Больше всего мне нравится, как хорошо мы с ней поладили. Это захватывающе, потому что у этой девочки нет потолка. Представьте, ей 17 и она уже в полуфинале, а впереди у неё ещё целый путь. Хочу, чтобы она не теряла голову, оставалась скромной, продолжала работать, правильно относиться к делу и никогда не жаловалась», — приводит слова Мартинес Marca.

Напомним, что в четвертьфинале «Ролан Гаррос» россиянка победила вторую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. В полуфинале турнира Андреева сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.

Ранее сообщалось, что Андреева назвала себя подростком, который смотрит сериалы и сидит в соцсетях.