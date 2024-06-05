Ротенберг заявил, что матч между сборными России и Индии по хоккею может состояться через год или два

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о возможности проведения матча с командой Индии.

«Официальный матч взрослых команд Индии и России при оптимистичном раскладе может состояться через год-два. Может быть, проведём игру здесь, в России. Возможно, полетим в горы, в Гималаи», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

5 июня ФХР подписала меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технического партнёрства с индийской компанией.

Ранее сообщалось, что Ротенберг считает, что Канада и США деградируют в хоккее из-за отсутствия России.