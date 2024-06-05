Мамун — о скандальном интервью: никогда в жизни не получала столько поддержки

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала обращение после выхода скандального интервью.

«Я никогда в жизни не получала столько поддержки! А ещё я и подумать не могла, у скольких людей был тот самый страшный опыт, опыт ментального насилия, физического и сексуализированного насилия. Я надеюсь, на такие сложные темы мы все будем говорить и дальше. Надеюсь, многие родители будут чутче и внимательнее к своим детям», — написала Мамун в соцсетях.

В конце мая Мамун дала интервью, в котором пожаловалась на жёсткие методы работы Ирины Винер и призналась в домогательствах тренера.

Ранее Винер назвала интервью Мамун «американским заказом».