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Винер — об интервью Мамун: это американский заказ

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала интервью олимпийской чемпионки Маргариты Мамун.

«Витя, который спрашивал у неё такие вопросы, рекламирует американский продукт. Ну, это американский заказ — для неё тоже. Знаю, что она тоже хочет уехать из России, может быть, это всё проплачено и запустилось через восемь лет», — сказала Винер на презентации своей автобиографической книги.

В конце мая Мамун дала интервью Виктору Кравченко, в котором пожаловалась на жёсткие методы работы Винер. 

Напомним, что российская гимнастка является победительницей Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и четырёхкратной чемпионкой Европы.

Ранее Винер ответила на обвинения в том, что она спекулировала болезнью отца Мамун.

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