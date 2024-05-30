Винер ответила на обвинения в том, что она спекулировала болезнью отца Мамун

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на слова олимпийской чемпионки Маргариты Мамун.

Гимнастка дала большое интервью, где были упомянуты слова Винер по поводу болезни её отца.

«Я много чего пропускала мимо ушей, была сосредоточена на своём, не воспринимала это близко к сердцу», — отметила она.

«Когда её отец умирал, во время подготовки к Олимпиаде, я каждый раз напоминала ей об этом и постоянно говорила: «Все упражнения ты делаешь ради папы, ради продления его жизни». Это ей очень помогало», — заявила Винер «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Мамун потеряла отца через несколько дней после победной Олимпиады — 2016 в Бразилии. Её отец долгое время боролся с тяжёлой болезнью. По рассказам Маргариты, он успел подержать в руках золотую медаль.

Ранее Винер заявила, что Алина Кабаева перевернула весь ход развития художественной гимнастики.