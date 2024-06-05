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Лунёв — об уходе из «Карабаха»: клуб пошёл мне навстречу

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Российский вратарь Андрей Лунёв ответил на вопрос об уходе из азербайджанского «Карабаха».
Лунёв — об уходе из «Карабаха»: клуб пошёл мне навстречу
  • РИА Новости

«Это было совместное решение, говорил с главным тренером. Услышали друг друга, и вот пришли к этому. Клуб пошёл мне навстречу.

Есть ли сожаления? Конечно. Я провёл здесь хорошее время, у меня были отличные отношения в клубе с людьми, которые тут работают. Здесь все были как одна большая семья», — приводит слова Лунёва Azerisport.

4 июня «Карабах» объявил об уходе Лунёва. В текущем сезоне он провёл за команду 33 матча, десять из которых отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Лунёв может перейти в «Зенит».

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