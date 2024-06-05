Призёра ЧМ в беге Кипруто дисквалифицировали на шесть лет за допинг
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Об этом сообщает сайт независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).
Срок отстранения завершится 10 мая 2029 года.
В заявлении отмечается, что спортсмен был долгое время вовлечён в допинговую схему, а в его антидопинговом паспорте найдены многочисленные нарушения.
Кипруто является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в беге на 10 тыс. м. Его лишат награды.
Ранее легкоатлетку Сударушкину отстранили за нарушение антидопинговых правил.