Призёра ЧМ в беге Кипруто дисквалифицировали на шесть лет за допинг

Кенийский бегун Ронекс Кипруто был дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает сайт независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Срок отстранения завершится 10 мая 2029 года.

В заявлении отмечается, что спортсмен был долгое время вовлечён в допинговую схему, а в его антидопинговом паспорте найдены многочисленные нарушения.

Кипруто является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в беге на 10 тыс. м. Его лишат награды.

Ранее легкоатлетку Сударушкину отстранили за нарушение антидопинговых правил.