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Призёра ЧМ в беге Кипруто дисквалифицировали на шесть лет за допинг

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Кенийский бегун Ронекс Кипруто был дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил.
Призёра ЧМ в беге Кипруто дисквалифицировали на шесть лет за допинг
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Срок отстранения завершится 10 мая 2029 года.

В заявлении отмечается, что спортсмен был долгое время вовлечён в допинговую схему, а в его антидопинговом паспорте найдены многочисленные нарушения.

Кипруто является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в беге на 10 тыс. м. Его лишат награды.

Ранее легкоатлетку Сударушкину отстранили за нарушение антидопинговых правил.

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