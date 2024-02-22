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Легкоатлетку Сударушкину отстранили за нарушение антидопинговых правил

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Российскую метательницу копья Викторию Сударушкину дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Легкоатлетку Сударушкину отстранили за нарушение антидопинговых правил
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс‑служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

Россиянка была дисквалифицирована на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Отсчёт дисквалификации начинается с 21 февраля 2024 года.

Сударушкина в 2015 году завоевала золото на командном чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что WADA наказало 241 российского спортсмена на основе данных LIMS.

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