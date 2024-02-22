Легкоатлетку Сударушкину отстранили за нарушение антидопинговых правил
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс‑служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
Россиянка была дисквалифицирована на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Отсчёт дисквалификации начинается с 21 февраля 2024 года.
Сударушкина в 2015 году завоевала золото на командном чемпионате Европы.
Ранее сообщалось, что WADA наказало 241 российского спортсмена на основе данных LIMS.