Алаев выступил против расширения РПЛ

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев против расширения лиги до 18 команд.

«Точно, мы не готовы к 18. Ни инфраструктурно, ни по календарю, ни по финансам. 16 команд — на данный момент оптимально. С точки зрения спорта «2 + 2», я считаю, оптимальная схема. Две напрямую вылетают, две в стыки, прошедший чемпионат это доказал», — приводит слова Алаева шоу «Это футбол, брат!».

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд. В 2022 году «Урал» предложил увеличить число команд до 18.

Ранее Митрофанов заявил, что РФС не получал обращений по поводу расширения РПЛ.