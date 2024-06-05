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Латыпов, Логинов, Резцова попали в основной состав сборной России по биатлону на сезон-2024/25

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Союз биатлонистов России опубликовал список основного состава сборной России на сезон-2024/25.
Латыпов, Логинов, Резцова попали в основной состав сборной России по биатлону на сезон-2024/25
  • РИА Новости

В мужскую команду попали Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Роман Ерёмин, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин, Карим Халили, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Пётр Пащенко, Виктор Плицев, Александр Поварницын.

У женщин в состав вошли Анастасия Батманова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева, Наталья Дуркина, Анастасия Егорова, Виктория Сливко, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Екатерина Носкова (Мошкова), Кристина Резцова.

Напомним, что в сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее Доротея Вирер рассказала о своём отношении к отстранению российских спортсменов.

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