ФФККР опубликовала состав сборной по фигурному катанию на сезон-2024/25
- РИА Новости
В состав не попали олимпийская чемпионка Анна Щербакова и вице-чемпионка Игр Александра Трусова. Обе фигуристки не объявляли о завершении карьеры.
Одиночное катание: Горбачёва, Муравьёва, Петросян, Синицына, Фролова, Яметова, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Семененко.
Парное катание: Артемьева — Брюханов, Бойкова — Козловский, Мишина — Галлямов, Мухортова — Евгеньев, Хабибуллина — Княжук, Чикмарёва — Янченков.
Танцы на льду: Леонтьева — Горелкин, Миронова — Устенко, Рыбакова — Махноносов, Степанова — Букин, Хавронина — Нарижный, Худайбердиева — Базин.
В резервный состав среди одиночных фигуристов попали Акатьева, Жилина, Садкова, Савосин и Игнатов. В парном катании среди резервистов оказались Осокина — Грицаенко, в танцах на льду — Коломенская — Артём Фролов.
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