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MD: суд запретил продажу «Золотого мяча» Марадоны

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Французский суд наложил запрет на продажу «Золотого мяча» чемпионата мира по футболу 1986 года, выигранного Диего Марадоной.

По информации Mundo Deportivo, суд удовлетворил иск наследников футболиста, которые утверждают, что награда была украдена из банковского сейфа в Неаполе в 1989 году.

Таким образом, дом Aguttes не сможет провести аукцион, где планировалась продажа «Золотого мяча».

Марадона получил награду в качестве лучшего игрока чемпионата мира — 1986.

Напомним, что аргентинец скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Он умер в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что Марадона мог умереть неестественной смертью.

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