MD: суд запретил продажу «Золотого мяча» Марадоны
По информации Mundo Deportivo, суд удовлетворил иск наследников футболиста, которые утверждают, что награда была украдена из банковского сейфа в Неаполе в 1989 году.
Таким образом, дом Aguttes не сможет провести аукцион, где планировалась продажа «Золотого мяча».
Марадона получил награду в качестве лучшего игрока чемпионата мира — 1986.
Напомним, что аргентинец скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Он умер в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.
Ранее сообщалось, что Марадона мог умереть неестественной смертью.