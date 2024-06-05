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«Манчестер Юнайтед» сообщил об уходе восьми футболистов

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Английский «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе восьми игроков по итогам сезона-2023/24.
«Манчестер Юнайтед» сообщил об уходе восьми футболистов
  • Gettyimages.ru

На правах свободных агентов клуб покинули Антони Марсьяль, Рафаэль Варан, Брэндон Уильямс, Чарли Макнил, Маркус Лоуренс и Кай Пламли, сообщает пресс-служба МЮ. «Бенфика» также активировала опцию выкупа контракта Альваро Фернандеса.

Играющий тренер юношеской команды Том Хаддлстоун принял решение не продлевать соглашение.

По итогам сезона «красные дьяволы» заняли восьмое место, но квалифицировались в Лигу Европы.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

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