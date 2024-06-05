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Российский теннисист Медведев снялся с турнира в Хертогенбосе

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Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
Российский теннисист Медведев снялся с турнира в Хертогенбосе
  • Gettyimages.ru

«Медведев не смог завершить «Ролан Гаррос» без повреждений. Поэтому ему пришлось отказаться от выступления на турнире. Даниил, выздоравливайте скорее!» — написала пресс-служба турнира.

Россиянин в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут.

Ранее сообщалось, что Медведев оценил своё выступление на «Ролан Гаррос».

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