Российский теннисист Медведев снялся с турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

«Медведев не смог завершить «Ролан Гаррос» без повреждений. Поэтому ему пришлось отказаться от выступления на турнире. Даниил, выздоравливайте скорее!» — написала пресс-служба турнира.

Россиянин в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут.

Ранее сообщалось, что Медведев оценил своё выступление на «Ролан Гаррос».