Калинская сообщила, что лишилась контракта с Adidas из-за политической ситуации

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что осталась без контракта с официальным экипировщиком.

«У меня закончился контракт с Adidas, фирма решила его не продлевать. Мне заранее сказали, что это связано с политикой. Контракта на экипировку у меня до сих пор нет», — цитирует Калинскую «Коммерсантъ».

Напомним, что теннисистка вылетела с «Ролан Гаррос» во втором круге, уступив канадке Бьянке Андрееску. Перед турниром она подтвердила отношения с итальянским теннисистом Янником Синнером, который в скором времени станет первой ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что Синнер и Калинская вместе поужинали в ресторане в Париже.