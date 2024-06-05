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Калинская сообщила, что лишилась контракта с Adidas из-за политической ситуации

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Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что осталась без контракта с официальным экипировщиком.
Калинская сообщила, что лишилась контракта с Adidas из-за политической ситуации
  • Gettyimages.ru

«У меня закончился контракт с Adidas, фирма решила его не продлевать. Мне заранее сказали, что это связано с политикой. Контракта на экипировку у меня до сих пор нет», — цитирует Калинскую «Коммерсантъ».

Напомним, что теннисистка вылетела с «Ролан Гаррос» во втором круге, уступив канадке Бьянке Андрееску. Перед турниром она подтвердила отношения с итальянским теннисистом Янником Синнером, который в скором времени станет первой ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что Синнер и Калинская вместе поужинали в ресторане в Париже.

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