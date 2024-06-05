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Платини: Чеферин и Инфантино — никто, они думают только о деньгах

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Бывший спортивный функционер Мишель Платини раскритиковал главу УЕФА Александера Чеферина и президента ФИФА Джанни Инфантино.
Платини: Чеферин и Инфантино — никто, они думают только о деньгах
  • AFP

«Чеферин и Инфантино — никто, они думают только о деньгах. Они создали новую глупую Лигу чемпионов. Я бы хотел, чтобы футболом управляли люди с футбольным прошлым», — цитирует Платини RMC Sport.

1 июня «Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов. Со следующего сезона формат турнира изменится. Теперь в соревновании будут принимать участие 36 команд, каждая из которых проведёт по восемь игр.

Ранее сообщалось, что Дани Карвахаль стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

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