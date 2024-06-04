«Урал» объявил, что не будет продлевать аренду Помазуна

«Урал» сообщил, что голкипер Илья Помазун покинет екатеринбургский клуб по окончании аренды.

«Благодарим Илью за великолепные спасения в матчах, за уверенность на последнем рубеже и добросовестное отношение к работе! Желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере!» — сказано в Telegram-канале «Урала».

Как сообщает Metaratings.ru, интерес к Помазуну проявляют «Химки» и «Рубин». Клубы РПЛ потеряли своих основных голкиперов и готовы усилить вратарскую позицию.

Напомним, что Помазун принадлежит ЦСКА. Игрок проводил сезон в «Урале» на правах аренды. В сезоне-2023/24 футболист провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вылет екатеринбургской команды в Первую лигу.