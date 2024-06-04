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СК РФ требует ареста экс-гребца Шурмея за участие в боевых действиях против России

СК РФ требует ареста гребца Шурмея за участие в боевых действиях против России

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Следственный комитет требует заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея за участие в боевых действиях против Российской Федерации на Украине.

Об этом говорится в электронной базе данных Басманного суда Москвы.

47-летнему Шурмею заочно предъявлены обвинения за участие в боевых действиях в составе различных силовых подразделений Украины против РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шурмей выступал за сборную Беларуси по академической гребле на Олимпиаде 2004 и 2008 годов.

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