СК РФ требует ареста экс-гребца Шурмея за участие в боевых действиях против России

Следственный комитет требует заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея за участие в боевых действиях против Российской Федерации на Украине.

Об этом говорится в электронной базе данных Басманного суда Москвы.

47-летнему Шурмею заочно предъявлены обвинения за участие в боевых действиях в составе различных силовых подразделений Украины против РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шурмей выступал за сборную Беларуси по академической гребле на Олимпиаде 2004 и 2008 годов.