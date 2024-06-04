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Глава комитета по этике РФС считает дикостью участие игроков и судей в договорных матчах

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Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Стукалов поделился мнением о договорных матчах в футболе.

«Для меня самая главная дикость, когда человек является субъектом футбола, он подписывает документы субъекта футбола о том, что он не может делать ставки. А затем он не только сам играет на тотализаторе, но ещё и участвует в этих матчах. Для меня это дико», — сказал Стукалов «Спорт-Экспрессу».

Он отметил, что именно по этим нарушениям, как правило, выносятся самые суровые наказания. По словам Стукалова, были случаи, когда игроки или судья наказывались баном сроком на десять лет, однако фамилии называть он не стал. 

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал инцидент с высказываниями футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.

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