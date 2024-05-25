Генсек РФС — о деле Безрукова: у нас нулевая толерантность к договорным матчам

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал инцидент с высказываниями футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.

«Есть чёткая позиция ФИФА и УЕФА. И у РФС нулевая толерантность по отношению к договорным матчам! Мы как международная футбольная федерация будем рассматривать дело в комитете по этике», — сказал Митрофанов журналистам.

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее сообщалось, что Колосков считает, что Безруков должен понести наказание за слова о премии от «Краснодара».