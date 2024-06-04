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РФС ведёт переговоры о проведении товарищеского матча с Китаем

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах относительно проведения матча сборных России и Китая.

« <...> Также обсуждается и товарищеский матч со сборной Китая, и развитие детско‑юношеского футбола между нашими странами. Пока неправильно оглашать всё, у нас есть планы по созданию совместной системы детско‑юношеских соревнований», — сказал Митрофанов в интервью «Матч ТВ».

7 июня команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч в Минске с Белоруссией.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.

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