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«Ак Барс» объявил об уходе Радулова

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Казанский «Ак Барс» объявил, что нападающий Александр Радулов покидает команду после истечения контракта.

«Благодарим за невероятные голы, сумасшедшую самоотдачу и яркие моменты!» — говорится в официальном Telegram-канале клуба.

Нападающий провёл в команде два сезона, однако выиграть Кубок Гагарина в составе казанского коллектива не сумел.

Радулов набрал 40 очков (16 + 24) по системе «гол + пас» в 58 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ и четыре очка (1 + 3) в четырёх матчах плей‑офф.

Ранее сообщалось, что Лайпсик подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом».

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