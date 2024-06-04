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Джокович из‑за травмы может досрочно завершить выступление на «Ролан Гаррос»

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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о самочувствии после матча с аргентинцем Франсиско Серундоло на Открытом чемпионате Франции по теннису, в ходе которого он поскользнулся.

«В течение нескольких недель у меня были небольшие проблемы с коленом, но глобально меня это не мучило. Однако сегодня во втором сете я поскользнулся и почувствовал боль. Я принял много обезболивающих, чтобы унять её, и лекарства начали действовать, но лишь в конце четвёртого сета. В какой-то момент я, честно говоря, не знал, стоит ли мне продолжать или нет. Я не знаю, сыграю ли я в четвертьфинале, нужно наблюдать за коленом», — сказал Джокович, его слова приводит Sportskeeda.

В следующем круге Джокович сыграет с норвежцем Каспером Руудом. 

Ранее стало известно, что Андреева обыграла Грачёву и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

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