Джокович из‑за травмы может досрочно завершить выступление на «Ролан Гаррос»
«В течение нескольких недель у меня были небольшие проблемы с коленом, но глобально меня это не мучило. Однако сегодня во втором сете я поскользнулся и почувствовал боль. Я принял много обезболивающих, чтобы унять её, и лекарства начали действовать, но лишь в конце четвёртого сета. В какой-то момент я, честно говоря, не знал, стоит ли мне продолжать или нет. Я не знаю, сыграю ли я в четвертьфинале, нужно наблюдать за коленом», — сказал Джокович, его слова приводит Sportskeeda.
В следующем круге Джокович сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Ранее стало известно, что Андреева обыграла Грачёву и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос».