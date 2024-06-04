Головин — о мастерстве Акинфеева: есть Игорь и все остальные

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин поделился мнением об игре вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который 24 мая продлил контракт с армейским клубом.

«Игорь — настоящая легенда! Очень рад, что он до сих пор защищает цвета армейцев. Всегда в отличной форме. Не перестаёт удивлять. Все его сейвы уже кажутся обыденностью. Мне кажется, он может и до 60 доиграть (смеётся). Он невероятно талантливый вратарь! Если брать тех голкиперов, с кем я играл и тренировался, есть Игорь и все остальные», — сказал Головин «Спорт-Экспрессу».

Хавбек отметил, что Акинфеев поражал его своим мастерством даже на тренировках и мог бы играть в любом европейском клубе, однако сделал свой выбор в пользу красно-синих.

24 мая стало известно, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2026 года.

В текущем сезоне 38-летний вратарь провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, восемь из которых отстоял на ноль. В последних играх армейцев он оставался в запасе.

Ранее в ЦСКА опровергли информацию о травме Акинфеева.